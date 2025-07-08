Расследование смертельного ДТП, в котором погиб игрок Ливерпуля Диогу Жота и его брат Андре Силва подходит к концу. Как сообщает AS, предварительные выводы технической экспертизы указывают, что Жота находился за рулем Lamborghini Huracán и двигался с существенным превышением скорости.

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Трагедия произошла в прошлый четверг ночью, когда братья ехали по автостраде A-52 в направлении Бенавенте. Они направлялись в Сантандер, чтобы добраться до паромного порта – Жота не мог лететь самолетом из-за недавней операции на легких, поэтому решил возвращаться в Англию автомобилем.

По данным следствия, на 65-м километре трассы авто попыталось обогнать другое транспортное средство, но произошло разрывание колеса. После этого Lamborghini слетело с дороги и загорелось. Оба футболиста погибли на месте.

Источники, знакомые с ходом расследования, сообщают, что эксперты обнаружили следы скольжения одного из колес, которые подтверждают, что скорость автомобиля существенно превышала разрешенные 120 км/ч. Все собранные доказательства также свидетельствуют, что именно Диогу Жота был за рулем в момент аварии.

Окончательные выводы расследования будут обнародованы в ближайшее время.

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