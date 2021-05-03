Джорджо Галанти – бывший спортивный консультант "фиалок" и директор центра спортивной медицины во Флоренции – приговорен к одному году лишения свободы. Именно он последним подписал документ, который позволял защитнику заниматься футболом, несмотря на обнаруженные проблемы с сердцем. Это случилось 10 июля 2017-го.

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Суд признал его виновным и назначил наказание в виде одного года лишения свободы, хотя прокурор просил на 6 месяцев больше. Осужденный не присутствовал во время объявления приговора, зато заседание посетили представители Фиорентины и Франческа Фиоретти – вдова футболиста.

Адвокат медика был удивлен таким приговором и заверил, что будет готовить апелляцию. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

Напомним, Давиде Астори умер во сне в ночь с 3 на 4 марта 2018 года. Причиной смерти стала брадиаритмия (один из видов нарушения сердечного ритма). Трагедия произошла в отеле Удине перед матчем чемпионата Италии Удинезе – Фиорентина.

Давіде Асторі – смерть Професіонала, Романтика, Капітана