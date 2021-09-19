Фраза Шевченко: "Смеяться тут не надо, сынок. Мне не до смеха и никому не будет. Понятно?" Испугался?

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"Ну да. Если вспоминать тот момент, то я тогда не смеялся. Я испугался, потому что даже не смеялся. Вообще я по жизни люблю улыбаться, смеяться, считаю, что это хорошо. Но в тот момент реально не смеялся, камера не снимала.

Я выходил на поле с Ромой Яремчуком, и мы смеялись. Но на тот момент, когда тренер сказал эту фразу, я не смеялся. Я испугался, честно. Очень переживал за игру. Может, это Андрей Николаевич на фарт так сделал, он перед Португалией нам "напихал" с Караваевым, и мы выиграли. Также с Испанией.

Я не знаю, это ход такой тренерский – на тот момент я сильно испугался. Просто не понял, мне это говорят или нет", – сказал Миколенков интервью BurBuzz.

Напомним, летом Андрей Шевченко покинул кресло наставника сборной Украины и пока остается без работы.

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