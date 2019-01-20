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Смалийчук: Ведем переговоры по Шведу и Лебеденко, Федецкий может стать играющим тренером дубля

20 января 16:38 556 Читати українською
Смалийчук: Ведем переговоры по Шведу и Лебеденко, Федецкий может стать играющим тренером дубля
Олег Смалійчук / ФК Карпати

Вице-президент Карпат Олег Смалийчук рассказал о кадровой ситуации во львовском клубе.

"Действительно, Швед и Лебеденко пока не работают в общей группе, поскольку ведутся переговоры с другими клубами, которые хотят видеть у себя этих игроков. В случае, если предложение удовлетворит Карпаты и, прежде всего, самих игроков, они нас покинут. При этом я еще раз подчеркиваю – у клуба нет необходимости проводить "новогоднюю распродажу". Нас интересует спортивная составляющая и будущий рост наших воспитанников.

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На сборы с командой не полетели Артем Федецкий, Денис Мирошниченко и Олег Голодюк. По Артему вопрос пока остается открытым. Он мощный профессионал, сильный футболист и хороший человек. Но в интересах клуба я принял решение: надо давать дорогу молодым. Артему я предложил стать играющим тренером дубля, а летом перейти на длительную работу в структуре Карпат. Мне бы очень хотелось, чтобы Артем с нами работал еще много лет.

По Мирошниченко, то летом у него заканчивается контракт. Согласно регламенту ФИФА, он имеет право вести переговоры с другим клубом. Собственно, я думаю, что он это и делает. С нашей стороны логичное решение – перевести игрока в дубль, чтобы он тренировался там до лета.

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К Олегу Голодюку у нас нет никаких претензий. Он понял, что пришел период что-то изменить, поэтому попросил его отпустить. Мы очень благодарны ему за годы работы и надеемся, что Олег когда-нибудь вернется в Карпаты, ведь он уже может называться легендой клуба", – цитирует Смалийчука официальный сайт Карпат.

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