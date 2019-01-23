Смалийчук: У Карпат по Лебеденко были более выгодные предложения, чем от Луго

Вице-президент Карпат Олег Смалийчук рассказал о деталях перехода Ореста Лебеденко в Луго.

"Василий Кравец, как Лебеденко, перешел в Луго благодаря президенту испанского клуба Тино Сакесу. У Карпат были предложения по Лебеденко более выгодные, но он представил перед нами серьезный проект с большим будущим.

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Я благодарен Луго за теплый прием. Уверен, что между клубами и в дальнейшем будут поддерживаться хорошие отношения. И не стоит сравнивать Кравца и Лебеденко, поскольку это разные футболисты", – сказал Смайлийчук пресс-службе Луго на презентации экс-игрока Карпат.

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