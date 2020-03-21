Смалийчук признался, почему принципиально не отпустил Карраскаля в Шахтер или Динамо

Бывший вице-президент Карпат Олег Смалийчук поделился некоторыми подробностями продажи колумбийца Хорхе Карраскаля.

"Мне было принципиально продать Карраскаля в клубы сильнее, чем наши гранды. Они интересовались, больше Шахтер. Карраскаль обошелся Карпатам в 2 миллиона. В Ривер Плейт его продали за 3 плюс процент от последующей продажи. Собственные средства в этот трансфер не вкладывал. Билеты разве, какие-то подарки.

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Реально ли Карпатам получить процент в ближайшее время? Я думаю, летом. Думаю, это будет топ-чемпионат и один из грандов топ-чемпионата. Речь идет о сумме 15 млн. Интересуются из Италии, Нидерландов, Испании. Мне странно, куда в свое время смотрели наши гранды, ведь у Карраскаля была возможность оказаться в составе одного из них. У нас была принципиальная позиция не отпускать игрока на их условиях. Это же бизнес. Мне услуг не нужно – Карраскаль поедет в клуб сильнее чем ваш", – заявил Смалийчук в интервью ТаТоТаке.

Напомним, Хорхе Карраскаль на правах аренды перешел в львовские Карпаты летом 2017 года из Севильи. Впоследствии "зелено-белые" подписали контракт с колумбийцем, а в начале 2019-го отдали его в аренду с правом выкупа в аргентинский Ривер Плейт, за который он сейчас и выступает.

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