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Смалийчук приобрел Карпаты за реальные деньги, он имеет партнера на Западе, – Денисов

09:51 89 Читати українською
Смалийчук приобрел Карпаты за реальные деньги, он имеет партнера на Западе, – Денисов
Олег Смалийчук и Петр Дыминский / фото ФК Карпаты

Ведущий программы Великий Футбол Александр Денисов вспомнил беседу с новым владельцем Карпат Олегом Смалийчуком.

"Я разговаривал с Олегом Смалийчуком. Он сказал, что речь идет о кэше, реальных деньгах. Он сказал, что у него есть партнер на Западе. Сделка оформлена для того, чтобы потом с этим партнером что-то делать с Карпатами.

Смалийчук купил Карпаты у Дыминского

Также общался с людьми, близкими к львовскому футболу, к Карпатам. Они говорят, что это может быть определенное соглашение между Смалийчуком и Дыминским, что клуб в будущем будет снова продан. Смалийчук может получить какую-то долю с этой продажи", – рассказал Денисов в эфире Великого Футбола.

Напомним, 27 мая футбольный агент Олег Смалийчук официально стал владельцем Карпат.

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Теги
Олег Смалийчук Карпаты Карпаты Александр Денисов Петр Дыминский
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