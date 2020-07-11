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Смалийчук поставил жирную точку в истории с финансированием соперников Руха

12:15 - Читати українською
Смалийчук поставил жирную точку в истории с финансированием соперников Руха
Олег Смалийчук / фото ФК Карпаты

Совладелец Карпат Олег Смалийчук заявил, что больше не будет финансово стимулировать соперников Руха.

"Ни Гриша (Григорий Козловский – прим. Футбол 24), ни Рух мне не враги. Больше ничего никому не предлагаю. Точка", – написал Смалийчук в сторис Instagram.

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Напомним, совладелец Карпат будто бы стимулировал соперников Руха, предлагая 500 тысяч за победу. Позже, Смалийчук увеличил сумму вознаграждения до 600 тысяч, а этим делом заинтересовалась УАФ.

Добавим, что Карпаты были исключены из УПЛ из-за неявки на матчи против Мариуполя. Львовяне отмечали, что не могли добраться на поединок из-за финансовых трудностей.

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Теги
Карпаты Карпаты Олег Смалийчук Григорий Козловский Рух Рух
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