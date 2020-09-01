Совладелец львовских Карпат Олег Смалийчук, похоже, не смог уберечь себя от пандемии.

Олег Смалийчук сейчас находится в больнице с подозрением на COVID-19, информирует SportArena со ссылкой на собственные источники.

Известный украинский тренер заболел коронавирусом и нуждается в помощи

О состоянии здоровья совладельца "львов" пока нет никакой информации. К слову, вчера стало известно, что экс-тренер Карпат Валентин Ходукин находится в больнице и борется с коронавирусом.

Отметим, львовская команда начнет новый сезон Второй лиги матчем с Подольем.

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