Смалийчук ответил на обвинения УАФ – совладелец Карпат вспомнил аналогичные нарушения Динамо и Шахтера

Совладелец Карпат Олег Смалийчук отреагировал на письмо КДК УАФ насчет стимуляции соперников Руха.

"Я никогда не боялся и не убегал от ответственности за свои поступки. Готов к дискуссии относительно моего наказания, но при условии того, что правосудие будет объективным ко всем фигурантам подобных процессов, имевших место в украинском футболе за последние годы.

УАФ открыла дело против Смалийчука за попытку стимулировать соперников Руха, – СМИ

Ни для кого не секрет, что финансовая стимуляция – обычное явление, об этом говорят президенты, тренеры и игроки, этого не скрывают, а иногда и гордятся. Если такие действия запрещены, тогда мне странно, что Комитет этики и честной игры обратил внимание на проблему стимуляции только сейчас.

Соответственно, предлагаю Председателю Комитета Франческо Баранке выступить с разъяснением правил игры, чтобы все – пресса, клубы, болельщики – поняли, что разрешено делать, а что нет. В конце концов, можно предложить всем клубам заключить джентльменский договор – свести на нет практику стимуляции соперников, поскольку она вредит нашему футболу", – цитирует Смалийчука официальный сайт Карпат.

Карпаты официально исключены из УПЛ

Кроме этого, львовяне вспомнили случаи стимуляции соперника в украинском футболе, приведя в качестве примера аналогичные ситуации с Динамо и Шахтером. С полным перечнем аргументов Карпат можно ознакомиться на официальном сайте "зелено-белых".

Напомним, владелец Руха Григорий Козловский обнародовал резонансную аудиозапись, на которой голос человека, похожий на исполнительного директора Карпат Ростислава Ящишина, утверждает, что Смалийчук платит соперникам "желто-черных" по 500 тысяч гривен.

"Карпати хочемо врятувати": відвертий Роман Санжар – про всі причини кризи "зелено-білих" і наклепи на свою адресу