Смалийчук: От темы про УПЛ голова болит даже у "Цитрамона"

Бывший вице-президент Карпат Олег Смалийчук предложил свой вариант решения вопроса с единым телепулом.

"Укранские клубы все еще договариваются о едином телепуле... от темы про УПЛ голова болит даже у "Цитрамона". Предлагаю немедленные теледебаты", – написал Смалийчук на своей странице в социальной сети Facebook.

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Напомним, 27 апреля львовские Карпаты повторно выдвинули Смалийчука на пост президента УПЛ.

К слову, волеизъявление клубов Премьер-лиги перенесли уже во второй раз. Изначально планировалось, что выборы состоятся 7 апреля. Однако их перенесли на 24 апреля из-за введения Кабинетом министров карантина. Но поскольку правительство продлило карантин до 11 мая – пришлось отложить и выборы главы УПЛ.

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