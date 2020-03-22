Смалийчук объяснил, почему украинцам сложно проявить себя в европейских клубах

Известный футбольный агент Олег Смалийчук поделился мнением относительно выступлений украинцев в европейских чемпионатах.

"Я не знаком с Малиновским. Слышал, что он был в шорт-листах испанских клубов. Но не слышал, чтобы хотя бы один испанский клуб делал по нему предложение. Не думаю, что Малиновский не мог бы играть в Испании. У него уже априори есть статус европейского игрока.

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Гораздо легче приехать из Бельгии, Нидерландов, Польши. Все связано. Есть маленькая деталь, как футболисты выходят из тоннеля зажатыми или как бразильцы. Он не пройдет мимо камеры, он улыбнется, поцелует, покажет, что он свободен. Говорят, у нас "совок" еще не полностью искоренился. Мы более зажатые", – рассказал Смалийчук в шоу ТаТоТаке на YouTube.

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