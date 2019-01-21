Смалийчук: Новички у Карпат будут, у нас на карандаше немало фамилий

Вице-президент Карпат Олег Смалийчук рассказал о трансферной политике "зеленых львов".

"Что касается трансферной политики, то нам очень приятен интерес к клубным воспитанников с более мощных чемпионатов. Но стоит, чтобы все поняли: мы не какая-то советская комиссионная лавка, где можно дешево скупиться необходимым товаром. Нас интересует спортивный проект. То есть, если есть предложение по нашему игроку, мы прежде всего обращаем внимание на будущий прогресс на потенциальное развитие.

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Мы анализируем то, как игроки смогут развиваться, чтобы в будущем приехать и помочь сборной Украины выполнять поставленные задачи. Подчеркиваю, интерес приятный, но мы обращаем внимание на спортивную составляющую и на то, как этот клуб будет гарантировать нам спортивное развитие нашего воспитанника.

На карандаше у нас есть немало фамилий. Но все мы учимся на своих ошибках, а я это делаю первым. Нужно признать, что для солидности селекционной работы, нам нужно, чтобы качество преобладало над количеством. Поэтому новички будут, но давайте говорить не о количественном усиления, а о качественном. Человек, который придет, должен быть сильнее того игрока, который у нас уже есть.

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Мы постепенно пытаемся отказаться от огромного количества просмотров. Новому тренеру не стоит время драгоценное тратить на просмотр большого количества потенциальных новичков. Пусть использует его для работы над тактикой и усилением командной игры. Приедет ли кто-то к нам на просмотр? Я не уверен", – цитирует Смалийчука официальный сайт Карпат.