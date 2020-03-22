Смалийчук не жалеет, что обозвал фанатов Карпат "овцами" – функционер готов сделать это снова

Бывший вице-президент Карпат Олег Смалийчук вспомнил свой конфликт с фанатами львовского клуба.

"Реакцию Петра Дыминского на это оставим между нами. Я никогда не жалею о том, что сделал. Есть вещи, которые я, возможно, бы изменил, поступил бы иначе. Но в этом случае столько времени прошло и даже если бы надо мной висел меч отставки, я бы это повторил.

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Если человек подстраивается только под успех, ходит только на Шахтер, Динамо – он сама себя не уважает. Когда-то при совдепии водили стада. Сейчас просто коммунистический режим изменился на олигархический, и имеем то же.

Вы же за социальными сетями следите, посмотрите, что они пишут в интернетах. "Нам нужен новый владелец, хозяин". Это же наш клуб, мы должны его поднимать. "Да нет, нам нужен хозяин". Хозяин – синоним владельца, синоним пастуха. Вот и овцы. Я рад, что это сказал", – заявил Смалийчук в шоу ТаТоТаке.

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