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Смалийчук не сможет принять участие в выборах президента УПЛ

9 июня 22:21 73 Читати українською
Смалийчук не сможет принять участие в выборах президента УПЛ
Олег Смалийчук / Сайт Карпат

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий подтвердил, что Олег Смалийчук выпал из борьбы за кресло президента лиги из-за своего нового статуса в Карпатах.

"Решение о дате выборов президента примем, скорее всего, после окончания сезона, когда соберемся с клубами в очном режиме. Обсудим этот вопрос и уже совместно примем дальнейшее решение. Также надо будет подвести итоги и отчитаться по финансовой деятельности, согласовать планы на следующий сезон .

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Что касается Олега Смалийчука, то в уставе УПЛ есть пункт – кандидат на пост президента лиги не должен быть никаким образом связан с клубом Премьер-лиги. Поэтому именно Олег Смалийчук в сегодняшнем статусе кандидатом быть не может", – пояснил Дикий в комментарии FootBoom.

Напомним, Смалийчук 27 мая официально стал президентом Карпат, приобретя львовский клуб у Петра Дыминского.

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Теги
УПЛ Олег Смалийчук Евгений Дикий Карпаты Карпаты
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