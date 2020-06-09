Смалийчук не сможет принять участие в выборах президента УПЛ

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий подтвердил, что Олег Смалийчук выпал из борьбы за кресло президента лиги из-за своего нового статуса в Карпатах.

"Решение о дате выборов президента примем, скорее всего, после окончания сезона, когда соберемся с клубами в очном режиме. Обсудим этот вопрос и уже совместно примем дальнейшее решение. Также надо будет подвести итоги и отчитаться по финансовой деятельности, согласовать планы на следующий сезон .

Смалийчук активно ищет варианты как можно быстрее вернуться во Львов, быть с Карпатами, – Ящишин

Что касается Олега Смалийчука, то в уставе УПЛ есть пункт – кандидат на пост президента лиги не должен быть никаким образом связан с клубом Премьер-лиги. Поэтому именно Олег Смалийчук в сегодняшнем статусе кандидатом быть не может", – пояснил Дикий в комментарии FootBoom.

Напомним, Смалийчук 27 мая официально стал президентом Карпат, приобретя львовский клуб у Петра Дыминского.

"Я такого цирку ще не бачив": Друга ліга на межі катастрофи – без футболу вже 6,5 місяців, є ризик тривалішого простою