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Смалийчук на посту президента УПЛ готов работать бесплатно

10 мая 23:05 18 Читати українською
Смалийчук на посту президента УПЛ готов работать бесплатно
Олег Смалийчук / фото из соцсетей

Кандидат на пост президента УПЛ Олег Смалийчук объяснил, что мотивирует его бороться за эту работу.

"У нас исторически так складывается, что сначала клубы выбирают президента, чтобы он руководил футболом, а потом они управляют самим президентом. Тогда он просто протирает штаны и получает зарплату.

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Именно поэтому я год обещаю работать бесплатно. Но требую при встрече с владельцами клубов выразить свое предложение – непопулярное, оно не всем понравится. Мы близки ко дну и может так случиться, что спасать уже будет нечего. Политические схематозы должны уйти в прошлое. Футбол должен стать религией.

Я 20 лет живу в Европе, мне уже стыдно представляться менеджером из Украины. Я даже не говорю о качестве наших клубов. Восемь из десяти футболистов, которые воспитываются украинским клубами, не выдерживают в европейских чемпионатах никакой критики и возвращаются домой в теплую ванну. Мы стоим на грани того, чтобы принимать волевые решения. Мы доигрались до того, что футбола в стране вообще может не быть", – сказал Смалийчук в эфире программы Великий футбол.

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Олег Смалийчук УПЛ
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