"Понимаю раздражение болельщиков из-за тишины с нашей стороны. Но не переживайте, мы все работаем для того, чтобы во Львове были только одни Карпаты – честный клуб с прозрачной экономикой. Не верьте слухам.

На базе расформированных Карпат появится новый клуб – Смалийчук и Ко готовятся стартовать в любителях

На самом деле мы ничего не скрываем, просто еще не завершили все процессы, чтобы могли что-то вам сообщить. Думаю, за неделю все решится – и мы все расскажем. Не будет никаких интервью "в теплой ванне", готов говорить с вами напрямую. Поэтому пишите вопросы в чате официального сайта Карпат, постараюсь ответить на большинство из них", – цитирует Олега Смалийчука официальная страница Карпат в Facebook.

Напомним, в сезоне 2020/21 во Львове были две команды под названием Карпаты. Одна из них под руководством Любомира Вовчука играла во Второй лиге. Другая, которую возглавляет Андрей Тлумак – в любителях. Недавно стало известно, что на основе расформированных Карпат появится новый клуб.

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