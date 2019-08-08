Смалийчук: Моя история в украинском футболе завершилась

Бывший вице-президент Карпат Олег Смалийчук сделал громкое заявление относительно своего будущего.

"Моей приоритетной задачей было улучшить финансовую составляющую клуба и сделать все для того, чтобы ФК Карпаты не исчез с футбольной карты Украины. Возможно, это мое субъективное мнение, но считаю, что я дал этот результат и сейчас мы ходим на трибуны болеть за родной клуб. Даже ценой своего рейтинга и репутации. Все остальное – это мелочи.

"Он чуть не довел команду до вылета", – Федецкий обвинил Смалийчука в своем уходе из Карпат

Отвечать на критику и упреки сейчас не собираюсь, потому что это будет напоминать вынос сора из избы и может повредить клубу, который я люблю. Сейчас строится новая команда с новым тренером, которым необходима наша поддержка. Верю, что новое руководство будет учиться именно на моих, а не на своих ошибках. Верю в наших львят и их победы.

Моя история в украинском футболе завершилась. Кроме Карпат в Украине для меня не существует больше клубов, а значит любые слухи о моем сотрудничестве с другими проектами всего лишь фейк", – написал Смалийчук в facebook.

Напомним, Олег Смалийчук занимал руководящие должности в львовском клубе с 2017 года.

Смалійчук і український футбол: чому агент повинен повернутися – аж ніяк не у Карпати