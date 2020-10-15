"Хотел пойти на львовское дерби Рух – Львов, но у меня не было возможности. А вторая причина – в футбольных правилах нет такого, что могут проиграть обе команды. Я болею и против Руха, и против Львова. И никогда не буду этого скрывать. Война и конкуренция должна быть честной, я хочу конкурировать с этими клубами честно.

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Где-то мы перегнули палку, где-то создали слишком много ажиотажа. Но я хочу, чтобы у нас была война идей, а не бюджетов, кулуарных договоренностей или работы с судьями. Я всегда буду против Руха и Львова. Хочу, чтобы они проигрывали даже на тренировках. Но я мечтаю о том, чтобы хотя бы одна из этих команд удержалась в элите до того момента, когда туда вернутся Карпаты. Я мечтаю даже не о том, чтобы стадион был заполнен во время матча с Севильей, а во встрече львовских команд, в дерби. Когда пульс 200, когда адреналин, когда заруба на поле. Воевать мы должны только на поле.

Отношения у нас могут быть как более теплые, так и более холодные, но это не должно сводить нас к личному. Мне нравится, как работает Рух. Я вообще за развитие всего львовского футбола. Я бы также хотел поддержать Рух и лично Григория Козловского в таком масштабном проекте, как стройка базы. Это круто. И саму идею Козловского, так как нужно иметь огромные яйца, чтобы вбухивать столько энергии, денег, ресурса в развитие бренда, который во Львове никогда не будет первым.

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Рух не будет существовать без Карпат, а Карпаты – без мотивации со стороны конкурентов. Если выбирать между поездкой на мерсисайдское и львовское дерби, я выберу второе. А если еще и кубковое... Эта конкуренция сделает нас сильнее. Когда мы предложили 600 тысяч гривен за победу над Рухом – это было круто. Я считаю, что Козловский тоже хотел бы, чтобы Карпаты сейчас были в УПЛ. Он хотел бы это дерби. Он считает так же, как и я: только честная конкуренция сделает наши клубы сильнее. Возможно, я слишком эмоционально воспринял то, что он предложил Карпатам профинансировать все выездные матчи до конца сезона", – поделился Смалийчук в программе Бомбардир.

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