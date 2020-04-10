Смалийчук: Клубы самостоятельно разрывают соглашения – это может стать прецедентом для условных Тайсона и Коутиньо

Бывший вице-президент Карпат Олег Смалийчук рассказал, какой коллапс может повлечь коронавирус в футболе.

"Некоторые немецкие и швейцарские клубы в одностороннем порядке разорвали соглашения с футболистами. Очевидно, имели основания, потому что, подписывая соглашения, грамотно сформулировали условия форс-мажора.

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Но ситуацией с коронавирусом могут воспользоваться не только боссы клубов, но и футболисты.

Если условный Тайсон или Коутиньо не захочет играть за свой клуб, то также в одностороннем порядке попытается разорвать соглашение, чтобы перейти в другую команду", – цитирует Смалийчука Експрес онлайн.

Напомним, лидер Шахтера Тайсон уже почти год однозначно намекает о своем желании покинуть донецкий клуб, ранее бразильцем интересовался Милан.

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