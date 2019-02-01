Смалийчук: И у Карпат, и у Шведа были предложения получше в финансовом плане

Вице-президент Карпат Олег Смалийчук прокомментировал переход Марьяна Шведа в Селтик.

"Не все измеряется деньгами. Да, и у Карпат, и у самого футболиста были предложения получше в финансовом плане, но Марьян еще раз доказал, что зелено-белый цвет для него не пустой звук.

Швед прокомментировал подписание контракта с Селтиком

Любовь к родному клубу, любовь к своему городу и к своей стране должны стать примером для наших молодых воспитанников. И не важно, кто напротив, важно, кто рядом", – написал Смалийчук на своей странице в Фейсбук.

Подписать Шведа Селтику посоветовал Шевченко

Напомним, вингер Карпат Марьян Швед официально подписал контракт с Селтиком, который рассчитан на 4,5 года. Следующие полгода футболист проведет во львовском клубе на правах аренды.