"Смалийчук и Козловский отдыхают вместе": Метревели высказал предположение об искусственности конфликта львовских клубов

Футбольный эксперт Михаил Метревели высказался щодо конфликта между владельцами Руха и Карпат – Григорием Козловским и Олегом Смалийчуком.

"Я знаю, что Смалийчук и Козловский дружат, отдыхают вместе. Поэтому здесь подняли хороший хайп, но проблема в том, что эта ситуация Карпатам никак не помогла. Хотя могла бы помочь, если бы все было сделано по-другому.

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Если бы Григорий Петрович обратился в УПЛ, и централизованно помогли бы Карпатам. Перечислили бы деньги УПЛ, а Лига уже передала бы эти деньги Карпатам. Это было бы корректно. Нужно делать это через УПЛ, которая заинтересована в том, чтобы все команды доиграли чемпионат.

Олегу не нужно было бы от этого отказываться, спокойно бы сработали с УПЛ и доиграли бы чемпионат. Пока Олег и Григорий мерились приборами, проиграли от этого Карпаты", – подчеркнул Метревели в программе Великий футбол.

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