В свое время Рафаилов заявлял, что Смалийчук во время трансфера Андрея Лунина в Реал был лишь переводчиком. После потери должности в Заре (март 2020 года) функционер дал несколько громких интервью, а затем переехал жить в Россию.

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"Как говорится, мудрость приходит со старостью, но иногда старость приходит одна. Отпустите уже уже этого бедного горе-менеджера несчастного, который куда-то сбежал. Начудил так, что пришлось скрываться в каком-то российском доме престарелых.

Если честно, мне его даже жалко. Почему у него так разрывает пердак от одной мысли обо мне, не знаю. Не могу ответить. Может, его там накололи каким-то "Спутником", и не сидится спокойно. В любом случае мне его жалко. Сбежал и сбежал, слава Богу. Желаю ему только здоровья и долголетия", – сказал Смалийчук в эфире YouTube-канала Карпат.

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