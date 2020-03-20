"Слышишь, Пеп, это же Лео, успокойся": Глеб вспомнил, как Гвардиола накричал на Месси

Бывший полузащитник Барселоны Александр Глеб рассказал, как в каталонском клубе относятся к аргентинскому нападающему Лионелю Месси.

"На тренировках на Месси никто даже голоса не повышал. Гвардиола один раз рявкнул на него – Лео просто мяч выбил и пошел с тренировки. Хави потом подходил к нему и говорил: "Слышь, Пеп, это же Лео. Успокойся".

У Милевского в голове раньше был патрон или снаряд, – экс-игрок Барселоны

Если он какой-то сумасшедший гол забьет, про него шёпотом говорили. Иностранцы – я, Анри, Маркес, Гудйонсен – шептали друг другу: "Ты видел, что маленький сделал сегодня?". Они тоже звёзды, и так говорить про него… Себя они тоже уважали.

Месси – особенный. Никой ревности, конечно, не было. Все понимали, что он просто лучший. Лео – это царь", – сказал Глеб в эфире Вацко Live.

Напомним, Александр с 2008 по 2011 год защищал цвета Барселоны. С каталонцами белорус выиграл чемпионат и Кубок Испании, а также Лигу чемпионов.

"Я почувався так, наче на мене напали": Мессі – про конфлікт з Барселоною, можливість відходу та завершення кар'єри