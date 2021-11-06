"Поединок в Лиге чемпионов с Реалом был сложным для "сливочных". Они быстро взяли игру под контроль, очень быстро забили и быстро успокоились, чем и воспользовался Шахтер. Но когда Реалу нужно было, они добавили, забили и снова успокоились.

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Тут не нужно забывать, что сейчас Реал тренирует итальянец Карло Анчелотти и теперь от команды ждать какого-то искромётного и безбашенного футбола не приходится. Это старый опытный лис, который знает не только как войти, но и где выйти.

Шахтер понравился больше, чем в первом матче. Но это у нас психологическая проблема – мы все время слышим о философии, о ДНК, о яйцах, о тактическом прорыве, о чудесной игре. И вот мы ждем от Шахтера сказочного футбола, но пока мы его никак не дождемся, ведь на сцене одни и те же фигуры. Пока что я не вижу той великолепной игры, которую ставит Де Дзерби.

Степаненко выгрызает центр поля, Додо взрывает фланги – но это было и при Фонсеке, и при Каштру, такая игра была и при Луческу. Не собираюсь критиковать Шахтер или де Дзерби – они сыграли лучше, чем в первом матче с Реалом, но этого мало. Такой игры хватает, чтобы забивать по 4 гола Десне, но не для борьбы с Реалом", – сказал Севидов в комментарии Ua-football.

Напомним, Шахтер после 4-х туров идет в турнирной таблице группы D последним, имея в своем активе одно очко.

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