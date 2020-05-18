"Слышала, как бомбы взрываются позади меня": жена Фонсеки – о войне на Донбассе

Жена бывшего наставника Шахтера Паулу Фонсеки – украинка Екатерина Остроушко – рассказала о потрясениях, пережитых из-за войны в родном Донецке.

"Рома – это был выбор судьбы. Мы приняли решение вместе. Было сложно, но я думала, что этот переезд сделает нас счастливее, до сих пор так думаю. Если мне и пришлось бы покинуть Украину, то Рим идеален. В Украине мы были счастливы. Паулу достиг спортивных успехов. У меня была работа, которую я очень любила. Вся семья была рядом. Но я чувствовала, что муж готов к новому испытанию. Когда Рома сделала предложение, у нас только родился сын, мы как раз переехали. Я даже не успела разобрать вещи.

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Переезд полностью изменил мои карьерные планы. Мне было 25 лет, когда я начала работу в правлении крупнейшей в моей стране медиагруппы "Украина". Когда я встретила Паулу в 2017-м, была руководителем пресс-службы Рината Ахметова в течение двух лет. Мне нравилась моя работа, но нужно быть открытой к изменениям. В прошлом я работала на телешоу, но когда ушла, то начала работать в автономном режиме.

Война на Донбассе? Это была трагедия. Тысячи людей потеряли своих близких и дома во время войны в Донбассе. Многим пришлось начинать все заново, и моя семья не была исключением. Слышала, как бомбы взрываются позади меня. Нет ничего более ужасного. Я не вернулась в Донецк, где провела пять лет детства и большую часть своей взрослой жизни. Я очень люблю свою страну и жду мира вместе с сотнями тысяч украинцев", – цитирует Остроушко La Roma24 со ссылкой на Il Tempo.

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