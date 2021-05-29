Иранский форвард Фенербахче Аллахьяр Сайядманеш, который на правах аренды выступает за Зарю, поразмыслил о перспективах продолжить выступления в чемпионате Украины.

"Знают ли в Иране о Динамо и Шахтер? Конечно, знают. Это два больших клуба в Украине, которые каждый сезон выступают в еврокубках.

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За все время там играло много известных футболистов. Думаю, в Иране популярнее Шахтер, потому что там играло много известных бразильцев.

Слышал об интересе к своей персоне со стороны и Динамо, и Шахтера. Но пока я точно не хочу об этом думать. Поэтому слухи комментировать не буду. Летом будет много времени обдумать свое будущее.

Хотел бы я продолжить карьеру в Украине? Хочу сделать правильный выбор. Для меня нет разницы, где играть. Главное, чтобы это пошло мне на пользу. В Украине меня все устраивает. Здесь конкурентный чемпионат, достаточно хороших команд. Главное – чтобы я развивался. Посмотрим, как все сложится в следующем сезоне", – сказал Сайядманеш в программе ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, Заря имеет право первоочередного выкупа Аллахьяра за примерно 2 млн евро. В сезоне 2020/21 иранец провел за луганчан 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и тремя ассистами.

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