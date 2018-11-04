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Слуцкий шокировал журналиста своим английским, сконфузившись во время интервью – курьез дня

14:54 157 Читати українською
Слуцкий шокировал журналиста своим английским, сконфузившись во время интервью – курьез дня
Леонид Слуцкий / Reuters

Главный тренер Витесса Леонид Слуцкий сконфузился на телевидении, перепутав английские слова.

Главный тренер Витесса Леонид Слуцкий опроверг слухи о переходе в Спортинг:

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"Это слухи. Мне это не интересно, на самом деле, никаких контактов не было. Мой контракт с Витессом рассчитан на два года, и я хочу работать здесь. Но если владелец или директор клуба уволят меня, в такой ситуации мне придется уйти. Говорят, Спортинг готов предложить за меня 500 тысяч евро? Я не знаю, серьезно. Для меня это большой сюрприз", – сказал россиянин в эфире телеканала FOX Sports.

Отметим, что во время интервью Слуцкий перепутал английские слова sack (уволить, отправить в отставку) и suck (сосать). Таким образом, наставник Витесса предложил владельцу "отсосать у него".

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Нидерланды футбольные курьёзы Витесс Витесс Леонид Слуцкий Леонід Слуцкий
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