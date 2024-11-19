"Если сравнивать ситуацию с той, что была три месяца назад, то это самая равная группа. Перед заключительными матчами произойти может что угодно. Если говорить о предыдущем матче Грузии против Украины – я видел его. Это была сложная игра, шансы были 50 на 50. Украинцы сыграли вничью, и это свидетельствует в пользу того, что эта группа является очень равной.

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Каждая из команд играла на Евро-2024, имеет хороших игроков и тренеров. Конечно, мы рассчитываем на победу, потому что будем играть при поддержке домашних трибун. Но, конечно, мы уважаем Украину, у них хорошая, тяжелая команда. Нам нужно сыграть один из лучших матчей, поскольку у нас еще есть шансы даже выиграть группу. Это наша цель на сегодня", – сказал Силвиньо в комментарии Суспільне Спорт.

Напомним, матч Албания – Украина состоится уже сегодня, 19 ноября. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

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