"Мы должны были действовать эффективнее. Случился худший из возможных сценариев – гол в конце матча. Все были очень разочарованы. Но мы знаем, что заслужили большего. Команда провела отличную еврокубковую кампанию, но могло быть и лучше. Однако, прежде всего, давайте помнить о хороших вещах.

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Трудно оценить, насколько серьезна травма Доста. Надеемся, что все будет хорошо. Когда игрок выбывает из игры, это всегда большое разочарование. Это ослабило нас в конце матча.

Надо подождать и посмотреть, кто сможет сыграть в предстоящем поединке против Гента. Завтра снова будем сдавать тесты на COVID-19, так что будет понятно, кто сможет принять участие в поединке. В конце концов, команда очень мотивирована. Наши футболисты – профессионалы", – цитирует Де Мила официальный сайт Динамо.

Напомним, в ответном матче Динамо на выезде минимально обыграло Брюгге и пробилось в 1/8 финала Лиги Европы.

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