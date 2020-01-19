Случай с Луниным заставил руководство Реала сменить клубную структуру

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин привел к революционным изменениям в состоянии "королевского" клуба.

Руководство мадридского Реала сделало выводы после саги с переходом голкипера сборной Украины Андрея Лунина из аренды в аренду, в связи с отсутствием игровой практики, сообщает издание Marca.

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"Сливочные" решили внести изменения в структуру клуба и создали специальный Департамент. Новый орган будет заниматься вопросами арендованных игроков независимо от того, за какую команду они выступают – главную или молодежные составы. Департаменту следует выбирать лучшие и оптимальные варианты для каждого игрока, чтобы у того в своей новой команде было достаточно игровой практики и он мог быть готов вернуться в Реал в нужный момент.

Напомним, Лунин после аренды в Леганесе перешел в Вальядолид, однако за полгода сыграл за свой клуб только в двух кубковых матчах. Как следствие, руководство мадридского Реала, которому принадлежат права на украинца, разорвало контракт с "бело-фиолетовимы" и отправило Андрея в Овьедо – клуб, который выступает во втором по силе дивизионе Испании, но гарантировавший киперу место в основе.

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