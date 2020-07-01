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Сложные выезды для Динамо и Шахтера – УПЛ утвердила даты и время начала матчей 30-го тура

1 июля 17:43 - Читати українською
Сложные выезды для Динамо и Шахтера – УПЛ утвердила даты и время начала матчей 30-го тура
Десна – Шахтер / фото: Шахтер

Дирекция Премьер-лиги утвердила расписание матчей 30 тура, центральным в котором станет противостояние Шахтера и Десны.

После Классического Динамо и Шахтеру предстоит провести сложные выездные матчи против Александрии и Десны соответственно. Оба поединка будут сыграны в одно время – 12 июля в 19:30, сообщает официальный сайт УПЛ.

Динамо ждет лучшая жеребьевка Лиги чемпионов за годы – у Зари и Десны шансы значительно хуже, Шахтер высоко

Расписание матчей 30 тура Премьер-лиги:

11 июля (суббота)

Колос – Заря – 17:00

СК Днепр-1 – Львов – 19:30

12 июля (воскресенье)

Мариуполь – Олимпик – 17:00

Карпаты – Ворскла – 17:00

Десна – Шахтер – 19:30

Александрия – Динамо – 19:30

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