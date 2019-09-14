toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
ШАХТЕР - ЗАРЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АЛЕКСАНДРИЯ - СК ДНЕПР-1

Сложно сказать, смогут ли Хачериди и Милевский попасть в сборную Украины, – Шевченко

16:33 85 Читати українською
Сложно сказать, смогут ли Хачериди и Милевский попасть в сборную Украины, – Шевченко
Шевченко и Милевский

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал возможность вернуться в ряды "желто-синих" бывших игроков Динамо Евгения Хачериди и Артема Милевского.

"Смогут ли Милевский и Хачериди получить вызов в сборную Украины? Сложно сказать. Прежде всего, они должны конкурировать. Если есть выбор на определенную позицию, то я отдаю предпочтение более молодым ребятам.

Шевченко: Я не натурализую игроков для сборной Украины

К тому же важно, чтобы игроки уже прошли с нами определенный путь, понимали наши требования и принципы. Сейчас на подготовку все меньше времени", – поделился Шевченко в комментарии Vesti.ua.

Отметим, что Артем Милевский играет за Динамо Брест, а Евгений Хачериди находится в статусе свободного агента после разрыва контракта с ПАОКом. Добавим, что оба игрока выступали за Динамо и сборную Украины вместе с нынешним тренером "желто-синих" Андреем Шевченко.

"Пеп зробив з нього українського Зідана за 2 роки": Зінченко перевершив усіх з Ман Сіті та видав шоу проти Нігерії

blog_ava
Каррагер назвал звезду АПЛ, который лучше Неймара – неожиданный выбор из состава конкурента
07:30
382
Теги
Артем Милевский Артем Милевский Евгений Хачериди Евгений Хачериди Динамо Киев Динамо Киев Украина Украина Сборная Украины Андрей Шевченко Андрей Шевченко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
1
мин
ПСЖ
18:30
Страсбур
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук