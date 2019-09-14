Сложно сказать, смогут ли Хачериди и Милевский попасть в сборную Украины, – Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал возможность вернуться в ряды "желто-синих" бывших игроков Динамо Евгения Хачериди и Артема Милевского.

"Смогут ли Милевский и Хачериди получить вызов в сборную Украины? Сложно сказать. Прежде всего, они должны конкурировать. Если есть выбор на определенную позицию, то я отдаю предпочтение более молодым ребятам.

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К тому же важно, чтобы игроки уже прошли с нами определенный путь, понимали наши требования и принципы. Сейчас на подготовку все меньше времени", – поделился Шевченко в комментарии Vesti.ua.

Отметим, что Артем Милевский играет за Динамо Брест, а Евгений Хачериди находится в статусе свободного агента после разрыва контракта с ПАОКом. Добавим, что оба игрока выступали за Динамо и сборную Украины вместе с нынешним тренером "желто-синих" Андреем Шевченко.

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