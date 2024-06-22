Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от предстоящего матча своей команды на Евро-2024 со Швейцарией.

В случае положительного результата в матче со Швейцарией "манншафт" выйдет из своей группы с первого места. В этом случае команда Нагельсманна рискует встретиться с Испанией уже на стадии 1/4 финала.

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"Думаю, обсуждать подобные темы – нормально. Но и вы должны понимать: сложно просить свою команду специально проиграть. Если игроки ставят перед собой максимальную задачу, подобные просьбы не имеют смысла. Вы играете каждый матч, чтобы победить – предстоящую игру, следующую и так далее.

Мы не можем предсказать, кто именно будет нашим соперником на стадии плей-офф. Победы придают команде уверенность и задают ритм. Завтра следующая игра, мы хотим ее выиграть, не имеет значения, кто будет следующим соперником. Мы узнаем нашего следующего соперника во вторник в 23:00, и у нас будет время, чтобы подготовиться к нему.

Матч со Швейцарией будет интересным, мы встретимся с самым сильным соперником в нашей группе", – цитирует Нагельсманн beinSports.

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