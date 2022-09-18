"Конечно, очень приятно тренироваться в такой атмосфере и с такими мастерами, поэтому мне все нравится. Хорошо себя здесь чувствую.

Сборная Украины осталась без еще одного легионера – уже четвертая потеря перед решающими матчами Лиги наций

Я уже почувствовал удары наших лидеров, того же Ярмоленко. Видно, что это футболисты очень высокого класса. Не просто так они играли в АПЛ. Мне сложно, но интересно. Атмосфера супер, все на позитиве, только поддержка. Приятно работать.

Петраков – требовательный тренер. Мы с ним пообщались, он меня ввел в курс дела. Знакомимся, всё хорошо. Мне все в кайфе. Поля – супер, условия – супер. Не на что жаловаться.

Чувствую ли я себя частью сборной Украины? Ну… да, даже не знаю, что сказать. Понемногу", – сказал Волынец в комментарии YouTube-каналу УАФ.

Напомним, Евгений получил приглашение в лагерь "сине-желтых" после известия о травме Георгия Бущана. Для 29-летнего голкипера это дебютный вызов в национальную команду.

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