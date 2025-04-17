"Не могу сказать, что настраиваться в эти дни было трудно психологически, потому что мы не думали 228 дней именно об этой игре. Мы настраиваемся на каждый матч, и, к сожалению, когда перед поединком звучат тревоги, неважно, сколько дней мы не играли – это все равно сложно в психологическом плане. Но мы к этому готовы, как говорится.

"Если уж пенальти не реализовываем...": Вернидуб отреагировал на досадную неудачу Илича в игре с Шахтером

Очень доволен тем, что мне удалось отличиться. Была подача с левого фланга, и я, как обычно, закрываю дальнюю штангу. В этом моменте так и получилось – пошла передача, я уже ждал мяч на дальней штанге. Ударил головой по воротам и забил гол", – сказал Твердохлеб для пресс-службы Кривбасса.

Напомним, что этот матч начался еще 1 сентября, однако был прерван из-за длительной воздушной тревоги. На момент остановки Шахтер вел в счете – гол забил Степаненко. В итоге Кривбасс уступил со счетом 1:2.

Шахтер удержал победу над Кривбассом и вплотную подошел ко второму месту – Илич повторил неудачу Хулиана Альвареса