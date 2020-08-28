"Сложно что-то комментировать. Понятно, что Сфынтул хотел удержать ничью любой ценой и довести дело до серии пенальти. У нас были другие планы. Но, к сожалению, они разрушились на 28-й минуте.

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90 минут нам пришлось играть в меньшинстве – тяжело, конечно. Ну, а в серии пенальти сильнее оказалась команда из Молдовы, с чем я могу их только поздравить. Нам нужно сделать выводы, поднять голову – это футбол, в жизни бывает всякое. Будем двигаться, будем работать, а там жизнь покажет.

Думаю, если бы мы играли в равных составах, то смогли бы дожать. У нас через два дня матч за Кубок Беларуси, об этом тоже надо думать. Самое важное сейчас – поднять голову и двигаться дальше. Я не хочу говорить о судьях. У них есть инспектор, пусть он определяет, насколько судья отсудил правильно. Говорить можно все, что угодно. Судьи – это люди, они могут ошибаться. Поэтому все сваливать на судей сегодня я не стал бы", –цитирует Вернидуба официальный сайт Шахтера С.

Напомним, команда украинского тренера прекратила борьбу в Лиге Европы. Шахтер С почти весь матч играл в меньшинстве. Подопечные Вернидуба дотянули до серии пенальти, но били значительно хуже соперника (0:0, по пенальти – 1:4).

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