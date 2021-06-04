Товарищеские матчи

Словения – Гибралтар – 6:0

Голы: Шпорар, 11, 34, Иличич, 17, 57, Млакар, 38, Станкович, 61

Нереализованный пенальти: Иличич, 24 (С)

Фарерские острова – Исландия – 0:1

Гол: Андерсон, 50

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Фаны сборной Гибралтара понимали шансы своей команды против Словении, и прогнозы оправдались. На этот раз в ворота гостей влетели 6 мячей. Стоит отметить, что два гола забил хавбек Аталанты Йосип Иличич, который имел шанс на хет-трик, но не смог реализовать пенальти.

Фарерские острова не были намерены отбывать номер аутсайдера в поединке с Исландией и попытались забрать инициативу. Хозяевам это удалось, но все же класс гостей дался знать. Единственный гол в матче от Андерсона позволил исландцам праздновать минимальную победу над соперником.

Ни одна из представленных команд не будет участвовать в Евро-2020.

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