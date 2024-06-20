Словения – Сербия: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Евро-2024
15:00 - Читати українською
Словенцы и сербы встречаются во втором туре группового этапа Евро-2024. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Словении и Сербии стартует в 16:00 по киевскому времени. Поединок пройдет на стадионе Футбольная арена Мюнхен в Мюнхене. Телетрансляция доступна на платформе MEGOGO.
В первом раунде Словения сыграла вничью с Данией (1:1), а Сербия проиграла Англии (0:1). Словенцы находятся на третьем месте в таблице, а сербы занимают последнюю строчку.
Футбол 24 привычно проведет текстовую онлайн-трансляцию, где можно следить за главными событиями матча.
Стартовые составы:
Словения:
Сербия:
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