Словенцы и сербы встречаются во втором туре группового этапа Евро-2024. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Словении и Сербии стартует в 16:00 по киевскому времени. Поединок пройдет на стадионе Футбольная арена Мюнхен в Мюнхене. Телетрансляция доступна на платформе MEGOGO.

В первом раунде Словения сыграла вничью с Данией (1:1), а Сербия проиграла Англии (0:1). Словенцы находятся на третьем месте в таблице, а сербы занимают последнюю строчку.

Футбол 24 привычно проведет текстовую онлайн-трансляцию, где можно следить за главными событиями матча.

Стартовые составы:

Словения: