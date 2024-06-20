Сборная Словении в рамках 2-го тура группового этапа Евро-2024 сыграет с Сербией. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Обе команды пока не побеждали на турнире, поэтому будут стремиться исправить положение. Потеря очков во втором туре может стоить Словении и Сербии места в плей-офф. Особенно это актуально для сербов, которые пока идут без зачетных баллов. Не намного лучше положение у Словении, которая в заключительном туре будет противостоять Англии. А победа в Мюнхене над сербами может приблизить команду к выходу из группы.

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В первый игровой день и Словения, и Сербия действовали в похожем стиле. Они отдали мяч сопернику и играли вторым номером. И если сербы могут оправдать такой несмелый стиль футбола против Англии статусом соперника, то от словенцев в поединке с Данией ожидали большей агрессии.

Впрочем, даже без игрового преимущества Словения продемонстрировала, что может быть опасной в атаке. Нападающий словенцев Андраж Шпорар после первого тура является лидером Евро-2024 по xG с показателем 1,33. Правда, свои многочисленные возможности форвард не реализовал.

Зато левый защитник Эрик Янжа стал вторым на турнире по ожидаемым ассистам – 0,89 (больше только у Кевина де Брюйне). Тем не менее Янжа своим голом спас команду от поражения и забил первый за последние 24 года мяч сборной Словении на чемпионатах Европы.

Сербии удалось сыграть против англичан надежно в обороне, за исключением одного эпизода, когда забивал Джуд Беллингем. Команда Драгана Стойковича навязала борьбу фавориту, не стеснялась нарушать правила (рекордные 19 фолов) и стала идеальным компаньоном, дополнявшим инертную Англию.

11 - There were just 11 shots between Serbia (6) and England (5) tonight, the lowest of any game at the EUROs on record (since 1980). Boring. pic.twitter.com/gztaYjqvuh — OptaJean (@OptaJean) June 16, 2024

Если же вести речь об остроте Сербии в атаке, то ее преимущественно создавал левый вингер Филип Костич. Однако травма не позволила ему доиграть поединок и помешает Костичу выйти против Словении. Более того, в расположении сборной Сербии сообщили, что игрок Ювентуса досрочно покинет турнир.

Это не единственная проблема в лагере сербов. Сразу после игры один из лидеров коллектива Душан Тадич вышел к журналистам и пожаловался на тренера. Мол, его несправедливо отправили в запас. Накануне встречи со Словенией Стойкович пытался погасить любые проявления конфликта и анонсировал два изменения в стартовом составе. Очевидно, Тадич таки получит свой шанс. Пресса сообщила, что игрок Фенербахче попросил прощения у Стойковича на командном собрании.

Kratko saopštenje Fudbalskog saveza Srbije:



- Kapiten reprezentacije Dušan Tadić je iskoristio priliku na današnjem sastanku reprezentacije da se zbog nepromišljenih izjava posle utakmice sa Engleskom izvini selektoru Stojkoviću i saigračima. pic.twitter.com/wo0ANUgZZH — Arena Sport TV (@arenasport_tv) June 18, 2024

Последние четыре поединка между этими командами свидетельствуют о статистическом равенстве и паритете. Дважды Словения и Сербия расписывали мировые и еще по разу побеждали. Едва ли не самая яркая встреча команд состоялась на Евро-2000 (тогда Словении противостояла Югославия). О ней, например, накануне вспоминал нападающий сербов Александр Митрович: "Это был действительно незабываемый матч. Надеюсь, дети запомнят предстоящую игру так, как мы запомнили свою в детстве".

И все же рассчитывать на большое количество мячей в матче в Мюнхене, видимо, не стоит. Словению вполне устроит сценарий из поединка против Дании. Зато огня впереди может добавить Сербия. В распоряжении Стойковича есть ряд классных атакующих игроков: Влахович, Митрович, Йович, Тадич, Живкович. Другое дело, как он их будет использовать. Для сербской команды наступает решающий момент – все или ничего.

Ориентировочные составы на матч Словения – Сербия

Словения: Облак – Карничник, Дркушич, Бийол, Янжа – Стоянович, Гнезда-Черин, Елшник, Млакар – Шпорар, Шешко

Сербия: Райкович – Велькович, Миленкович, Павлович – Милинкович-Савич, Гудель, Лукич – Живкович, Влахович, Тадич – Митрович

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