Что мы знаем о сборной Словении? В памяти сразу всплывает катастрофа отбора к Евро-96 с голом Ачимовича и гуляющим Сашей, но были и приятные моменты. Согласитесь – вынос россиян в Мариборе в 2010 году радовал душу, особенно после вылета Украины в том же плей-офф. Кроме того, наша сборная проходила словенцев в квалификации к Евро-2016.

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Также можно вспомнить о Беньямине Вербиче, которого с добротой запомнили фаны Динамо. Впрочем, большинство болельщиков ожидает увидеть last dance Иличича – бывшую голевую машину Палермо и Аталанты, которой неинтересно забивать некрасивые голы. Причем хавбек едет на турнир не за старые заслуги и не ради моральной поддержки. В свои 36 лет Йосип забил 8 голов и отдал 10 ассистов за Марибор в словенском чемпионате.

В сборной он не появлялся с 2021 года. 5 июня он вернулся в заявку, вышел на замену и забил спустя 4 минуты. Мастер!

Йосип Иличич во вторник впервые с 2021 года вернулся в международный футбол в составе сборной Словении после проблем с психическим здоровьем.



Он вышел на замену и забил в течение четырех минут ️ pic.twitter.com/FMADsyb9WW - Б/Р Футбол (@brfootball) 5 июня, 2024 г

Как правило, таких легенд выделяют среди слабеньких сборных, ведь ничего интереснее в них нет. Эта история – не про Словению. Страна привезла на Евро-2024 один из сильнейших своих составов в истории. На воротах стоит Облак из Атлетико, в атаке зажигает Шешко (РБ Лейпциг), Ловрич и Бийол (оба из Удинезе) цементируют оборону, а многие другие футболисты в прошлом выступали в топ-лигах.

На чемпионат Европы команда пробилась, набрав 22 очка в непростой группе с Данией, Северной Ирландией, Финляндией и Казахстаном. Слабая сборная в таком квартете не выжила бы, а Словения под руководством Матьяжа Кека еще и забила 20 голов при 9 пропущенных. Балканцы могли бы и выиграть квартет, ведь у них было равенство по очкам с Данией – впрочем, скандинавы имели лучшую статистику в личных встречах (1:1, победу 2:1).

И вот они встречаются снова. Для обоих коллективов победа в 1-м туре имеет критически важное значение, ведь соперниками по группе являются Англия и Сербия. Проиграв первую встречу, существует большой риск провалить весь турнир – особенно с такими соперниками.

"Датский динамит" громко заявил о себе на Евро-2020, продемонстрировав романтический футбол и добравшись до полуфинала. В Лиге наций и в дальнейших квалификациях команда продолжала разрывать, поэтому фиаско на ЧМ-2022 стало неожиданностью. Подопечные Каспера Юлманда не только остались без побед и плей-офф, но и сыграли в вялом стиле с провальными тактическими решениями. И это – против Туниса и Австралии...

Теперь скандинавам необходимо реабилитироваться, но удастся ли? Отбор на Евро-2024 прошел не без приключений. В Любляне не смогли переиграть словенцев, а в Астане коллектив вел со счетом 2:0 после 35-й минуты – и проиграл. В спаррингах весной и летом Дания подтвердила статус сильнейших викингов, прибив Швецию, Норвегию и Фареры, однако только островитяне не смогли забить в ворота Шмейхеля. Со Швейцарией же расписали нули.

Оборона представляется самым слабым местом команды Кампера Юлманда. Его подопечные в отборе умудрились пропустить больше, чем скромные словенцы (10 голов против 9-ти), что и неудивительно – центрбекам Кьяеру и Вестергору уже далеко за 30, а перспективные Андерсон (Кристал Пэлас) и Йоргенсен (Брентфорд) не впечатляют тренерский штаб.

Зато во всех остальных звеньях полный порядок. Если перечислять список мощных исполнителей, то придется расписывать всю заявку на Евро-2024. Эриксен до сих пор в строю, Хёйбьерг в прекрасной форме, у Винда 11+7 за Вольфсбург, а 74-миллионный Хёйлунд забил 20 голов во всех турнирах сезона 2023/24. Что наиболее важно, Каспер Юлманд ставит этой банде прогрессивную тактику с кучей тонких решений, более характерных для клубного футбола – и это работает.

Все ожидают победу Дании, но в этой встрече много интриги. Настоящее лицо скандинавской сборной мы увидим только сейчас – перед Евро-2024 команда имела слишком много нюансов. Словения же не только пропустила в отборе меньше, но и забила больше, поэтому сегодня будет интересно. В конце концов, хочется уже посмотреть на Иличича.

Ориентировочные составы на матч Словения – Дания

Словения: Облак – Карничник, Блажич, Бийол, Янжа – Стоянович, Гнезда-Черин, Ловрич, Вербич – Шпорар, Шешко

Дания: Шмейхель – А. Кристенсен, Андерсон, Вестергор – Ба, Дилейни, Хёйберг, Эриксен, Меле – Хёйлунд, Винд