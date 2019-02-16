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Слован Мохи и Сухоцкого обыграл Дунайскую Стреду Третьякова и Биленького

16 февраля 22:43 19 Читати українською
Слован Мохи и Сухоцкого обыграл Дунайскую Стреду Третьякова и Биленького
Слован Мохи и Сухоцкого обыграл Дунайскую Стреду Третьякова и Биленького

Завершился матч 19 тура чемпионата Словакии с участием украинских исполнителей. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Чемпионат Словакии 2018/19, 19-й тур

Дунайска Стреда – Слован – 0:1

Гол: Шпорар, 79 (пен.)

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Матч активнее начали гости, однако воплотить свое преимущество в забитые мячи не смогли. Во втором тайме Слован продолжил наступление, и в концовке поединка получил право на пенальти, который реализовал Шпорар.

Отметим, что в составе хозяев весь матч на поле провел Максим Третьяков, а Станислав Биленький смотрел матч со скамейки запасных. Моха и Сухоцкий отыграли весь матч в составе Слована.

Слован имеет в активе 49 очков и находится на вершине таблицы, Дунайска Стреда с 38 пунктами осталась на 2 месте.

Теги
Максим Третьяков Максим Третьяков Дунайска Дунайска Станислав Беленький Станислав Беленький Мир Артем Сухоцкий Артем Сухоцкий Моха Моха Слован Слован
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