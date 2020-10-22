Украинцы Роман Яремчук, Игорь Пластун и Роман Безус смогут сыграть в матче против Слована в рамках первого тура Лиги Европы.

Главный тренер Вим Де Декер определился со стартовой одиннадцаткой на поединок против словацкой команды.

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Как информирует официальный сайт УЕФА, Роман Яремчук появится в стартовом составе на матч против Слована. Двух украинцев – Романа Безуса и Игоря Пластуна – наставник "буйволов" оставил в запасе.

Заметим, матч между Слованом и Гентом начнется сегодня, 22 октября, в 22:00. В группе ЛЕ команда украинцев также сыграет с Хоффенхаймом и Црвеной Звездой.

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