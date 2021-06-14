В дебюте встречи обе команды старались действовать осторожно. Нарушить этот ритм попытался Левандовски, но его попытку ударить на 6-й минуте заблокировал защитник. В целом поляки на старте выглядели интереснее, но хоть какая-то опасность возникала только после стандартов.

Словаки огрызнулись на 14-й. Это Дуда протащил мяч к владениям Польши и пробил с линии штрафной – рядом со штангой. А еще четыре минуты спустя "соколы" неожиданно вышли вперед: Роберт Мак сместился с левого фланга в штрафную и пробил в ближний угол, а мяч от головы Войцеха Щенсны влетел в сетку.

Пропущенный мяч внес сильный разлад в структуру игры команды Паулу Соузы. Поляки в течение длительного времени не могли прийти в себя. Зато Словакия вполне могла развернуть свой успех. В частности, Куцка проверил бдительность Щенсны выстрелом с 30-ти метров, но мяч пролетел над воротами.

Польша наконец оправилась ближе к перерыву. Сначала Крыховяк решился пробить со средней дистанции – выше перекладины. А на 42-й минуте Левандовски принял в пределах штрафной прострел Рыбуся, однако не смог нанести акцентированного удара.

Зато из раздевалки поляки вышли супернастроенными. Неудивительно, что выровняла положение "Кадра" уже через 30 секунд после стартового свистка. Сборная Польши организовала быструю атаку, в которой Клих искусной передачей нашел Рыбуся, тот прострелил, а Кароль Линетти неуклюже и метко одновременно пробил мимо Дубравки – 1:1!

Быстрый мяч мотивировал "бело-красных" на новые подвиги. Поляки зажали Словакию на своей половине и методично пытались найти брешь в порядках "соколов". Вот Линетти пробил в одно касание (кипер взял намертво). Дальше Глик нанес удар головой после навеса (выше), а звездный Левандовски пытался попасть в угол со штрафного (стенка).

Счастье польских болельщиков, однако, продолжалось недолго. На 62-й минуте Гжегож Крыховяк бессмысленно подкатился под Громаду на фланге, получил вторую желтую карточку и ушел отдыхать досрочно. Расплата за этот поступок стала вопросом времени.

Словакия перехватила инициативу и довольно быстро реализовала большинство. Куцка классным ударом заработал угловой, после подачи которого Милан Шкриняр принял мяч на линии штрафной и вторым касанием пробил под штангу – 2:1! Помешать чемпиону Италии безуспешно пытались четверо (!) защитников...

Паулу Соуза попытался спасти "Кадру" серией замен. В конце концов, это позволило создать несколько возможностей под занавес поединка. Но угловой Модера со скидкой Левандовски на дальнюю штангу так никто и не успел замкнуть. В свою очередь в атаке вторым темпом на 90-й минуте Беднарек со второй попытки таки пробил, но мяч просвистел рядом со штангой.

Итак, неожиданная и в то же время заслуженная победа сборной Словакии максимально закручивает интригу в квартете E. Во втором матче 1-го тура сильнейшего определять испанцы и шведы.