Сборная Словакии начала Лигу наций, набрав три очка в двух турах благодаря победе над Беларусью. Однако уже первое поражение – от Казахстана – стоило работы главному тренеру.

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Федерация футбола Словакии на своем официальном сайте объявила об отставке Штефана Тарковича. Причиной названы систематические провальные результаты. В частности, специалисту припомнили два поражения в отборе на ЧМ-2022 против Хорватии и России, датированные осенью прошлого года.

В следующих двух матчах Лиги наций против Азербайджана (10 июня) и Казахстана (13 июня) сборную Словакии будет возглавлять дуэт тренеров Самуэл Словак и Марек Минтал. Решение о новом главном тренере будет принято летом.

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