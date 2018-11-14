Словакия – Украина: прогноз на матч Лиги наций

Словакия и Украина встретятся в матче 5-го тура Лиги наций. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Поединок Словакия – Украина состоится 16 ноября в Трнаве на стадионе Сити Арена Трнава. Начало игры в 21:45 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Словакия – Украина: известна бригада арбитров, которая рассудит матч Лиги наций

Словакия – Украина, прогноз букмекеров на матч Лиги Европы:

Авторитетная британская контора William Hill считает фаворитом противостояния хозяев. Коэффициент на победу Словакии составляет 2,30. Чуть меньше букмекеры верят в успех сборной Украины. На подопечных Андрея Шевченко принимают ставки с баллом 3,20. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,20.

Похожего мнения придерживаются и букмекеры из Bwin. На победу Словакии можно поставить с таким же коэффициентом 2,30. Вероятность победы "сине-желтых" – 3,30, ничья оценивается баллом 3,20.

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В первом матче между этими соперниками "сине-желтые" благодаря голу Андрея Ярмоленко победили Словакию со счетом 1:0. Матч проходил 9 сентября во Львове при пустых трибунах Арены Львов.

Напомним, сборная Украины уже обеспечила себе первое место в группе, взяв 9 очков из 9 возможных, поэтому поединок не имеет для команды Шевченко никакого турнирного значения.