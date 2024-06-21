Матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Словакии и Украины стартует в 16:00 по киевскому времени. Поединок пройдет на стадионе Меркур Шпиль Арена в Дюссельдорфе. Телетрансляция доступна на платформе MEGOGO, а также на региональных каналах Общественного.

Словакия – Украина: пресс-конференция Реброва – кто виноват в 0:3 от румын, равнодушие к критике и уровень соперника

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Украинская сборная после поражения от Румынии оказалась в затруднительном положении, имея ноль очков, ноль голов и три пропущенных мяча. По разнице голов "сине-желтые" держатся на одном уровне с Хорватией, а худший показатель имеют только Шотландия и Венгрия – но все они сыграли по два матча. Если не удастся разбить Словакию, то наша разница голов ухудшится или не изменится.

Вот только впереди у нас поединок с Бельгией, где уже точно надо будет побеждать. И даже при таком раскладе Украине может не хватить голов для прорыва в плей-офф Евро-2024. Словом, сегодня подопечные Сергея Реброва должны сдать ключевой экзамен на турнире.

Удастся ли это сделать? Неделю назад ответ казался очевидным, однако после румынского фиаско стоит ожидать очень тяжелого противостояния. Словакия обороняется даже лучше "триколоров", ведь их компактный блок дополняется смелым и эффективным прессингом / контрпрессингом. Даже сборная Бельгии не выдержала это давление, пропустив гол и выдав не более 30 ударных минут – пока Франческо Кальцона не освежил переднее звено и не начал прессинговать с новыми силами.

Между тем, сборная Украины имеет систематические трудности при выходе из-под прессинга. Они прослеживались в поединках с македонцами, боснийцами и исландцами, и даже Мальта создавала небольшие проблемы. Румыния забила именно на стадии украинского выхода из обороны. Правда, стоит не забывать и о топ-матчах, где подопечные Сергея Реброва выдерживали давление и даже сами выманивали в него, чтобы отрезать короткими розыгрышами.

Против грандов нашей сборной играть проще. Они втягиваются на нашу половину, оголяя тылы, а в вертикальном рисунке игры команда Сергея Станиславовича очень убедительна. Вот только с более простыми соперниками приходится атаковать самому – и тут начинается ватокат с 77% владения без моментов. Где-то тренер не угадывает с кадровым наполнением, а где-то игроки делают очень странные ошибки.

Можно долго искать виновных, но по факту Украина плохо продвигает мяч при высоком проценте владения. Бывают и шикарные отрезки/таймы, но по большей части игра идет медленно, с минимумом открываний между линиями и с кучей поперечных передач. Между тем, сегодня придется преодолевать крепкий и сыгранный блок, который оставляет минимум пространства в центральной части поля. В отборе к Евро-2024 словаки пропустили всего 8 голов.

Все это изрядно пугает, но у подопечных Франческо Кальцони есть и ощутимые минусы. Во-первых, страсть к прессингу и высокие позиции фулбеков оставляют кучу пространства за спинами. Это – идеальный сценарий для Украины с ее быстрыми вингерами и склонностью к вертикальным атакам.

Во-вторых, "соколы" в матче с Бельгией в принципе сосредотачивались на блоке центральных вертикалей, оставляя пространство на флангах. Теоретически там должны были зажимать, но на практике мощные вингеры "дьяволов" разбирались с защитниками через дриблинг и скорость – и это принесло два гола (пусть и отмененные). Мудрик по профайлу идентичен Доку, поэтому надо реализовывать этот недостаток словаков.

В-третьих, "соколы" все же допускают ошибки на своей трети. Защитники открывают разрывы, которые не всегда успевают компенсировать, поэтому быстрые комбинации и надлежащая поддержка форвардов / от форвардов должны помочь с созданием моментов. Словакия, при всех достоинствах – не Англия.

Как показал опыт, для быстрых комбинаций совсем не подходит Тарас Степаненко. В матче с Румынией наш опорник выполнил 54 передачи – но только шесть вперед с 67% точности, три в финальную треть с 67% точности и три с продвижением с 0% точности. И вы еще удивляетесь, почему Судаков бегал по всему полю в поиске мяча, а на стадии билд-апа оказывалось 6-7 футболистов?

Команда понимала, что быстро продвигать через Степаненко – не вариант. Команда искала альтернативы. В Шахтере на такие случаи выпускают Крыськива или устраняют Степаненко от розыгрышей, однако для Евро-2024 такой футбол превращается в игру вдесятером. Интересно посмотреть, выйдет ли после этого Бражко, хотя он тоже не является панацеей в плане пассинга.

Словом, в атаке ожидаем непростой экзамен, но выдержит ли наша оборона? Здесь тоже есть вопросы, учитывая болезненный опыт контратак Румынии. Такого же явного давления на фланги Словакия не оказывает, однако команда Франческо Кальцони более системная в плане переходных фаз.

Через короткий и средний пас его подопечные держат контроль и втягивают соперника на свою половину, после чего команда вылетает в атаку за несколько передач – "соколы" пытаются добраться до чужой трети поля как можно быстрее. В этом аспекте важное значение играет Лоботка, который второй сезон подряд лидирует в Серии А по количеству пасов. Кроме того, он был вторым после Родри по возвратам мяча в прошлогодней ЛЧ.

Словом, Станислав олицетворяет словацкую тактику – агрессивный отбор мяча и быстрый контрвыпад через 2-3 передачи. После Румынии становится страшно, однако у словаков нет таких же сильных вингеров и фулбеков. Зато они являются лидерами квалификации по голам после стандартов (5 штук), а по голам после дальних ударов уступают только французам (тоже 5 штук).

Украина имеет огромные проблемы при обороне на стандартах, причем они раскрылись конкретно летом, во время спаррингов и в матче с Румынией. Наличие же футболистов с дальним ударом заставляет защитников выдергиваться вперед, не давая сопернику время развернуться между линиями – и это проблемная история не только для невнимательного Матвиенко, а и для Забарного. В АПЛ львиная доля ошибок Ильи была связана именно с попытками встретить как можно выше.

Вместе с тем, сборная Словакии не обладает особо качественным позиционным наступлением. Если у "соколов" не будет динамики, их футбол резко потускнеет. Подопечные Франческо Кальцони так или иначе вынуждены раскрывать игру – это отличает их от Румынии, где не было системного прессинга и где атаковали ограниченными силами, сохраняя численное большинство в тылу.

Вот такой у нас интересный соперник. Его необходимо побеждать, несмотря на любые особенности и обстоятельства. Ломать себя через колено, страдать, плакать, рыгать – но бить. Причем с разницей хотя бы в два гола. Будем надеяться, что сборная Украины сможет это сделать.

Несмотря на все минусы, у нас серьезная сборная, которая имеет очень серьезные козыри – быстрых и умных вингеров, разноплановых топ-форвардов и защитников с топовым продвижением. Есть интересные идеи с фальшивыми фулбеками, что очень модно на этом Евро. В лагере словаков точно никто не надеется на разгром – там тоже переживают.

Кадровая ситуация

"Соколы" подходят к матчу без кадровых проблем, а вот Украине вряд ли поможет Миколенко. Виталий только сегодня начнет тренировку с командой. Кроме того, по индивидуальной программе работал Цыганков – хочется верить, что там все нормально.

Интересно, сделает ли Сергей Ребров перестановки на позиции форварда? Яремчук здорово вошел в игру с Румынией, а вот Довбик немного разочаровал. Учитывая отсутствие склонности Украины к прессингу, мы все же ожидаем появления Артема, а вот Цыганкова вполне могут выпустить аж после перерыва.

В отсутствие Лунина почему-то не верится, ведь после одного неудачного матча голкиперам всегда стараются выразить доверие.

Ориентировочные составы на матч Словакия – Украина

Словакия: Дубравка – Пекарик, Вавро, Шкриньяр, Ганцко – Лоботка – Шранц, Куцка, Дуда, Хараслин – Боженик

Украина: Лунин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Зинченко – Бражко – Ярмоленко, Шапаренко, Судаков, Мудрик – Довбик