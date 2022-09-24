Молодежная сборная Украины в рамках первого матча плей-офф квалификации отбора к Евро-2023 уступила сверстникам из Словакии. Смотрите видео голов и обзор матча Словакия U-21 – Украина U-21.

Команды обменялись голами с добиваний уже в первые 17 минут встречи. Суслов исправил свою неудачу с пенальти, а Вьюник подкараулил отскок после сильного штрафного Судакова и сейва голкипера.

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Старт второй половины оказался еще безумнее, но с негативным итогом для Украины. На первых секундах Стрелец воспользовался грубой ошибкой Сироты. Подопечные Ротаня ответили точным ударом Крыськива с передачи Бондаренко. Окончательный счет зафиксировал тот же Стрелец на 53-й минуте. 2:3 – Украина уступает, но 27 сентября будет шанс отыграться и поехать на молодежный Евро-2023.