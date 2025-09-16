УЕФА постановил, что Словакия, наряду с Чехией, должна быть официально признана победителем Евро-1976, который выиграла Чехословакия. Изначально УЕФА считал Чехию единственным спортивным преемником Чехословакии.

В финале чемпионата Европы 1976 года сборная Чехословакии обыграла ФРГ в серии пенальти благодаря знаменитому удару Антонина Паненки (2:2, по пенальти – 5:3). В стартовом составе той команды сыграли 8 словацких футболистов. В основное время голами отметились два словака – Ян Швеглик и Кароль Добяш, а три из пяти реализовали пенальти (Мариан Масны, капитан Антон Ондруш и Ладислав Юркемик).

