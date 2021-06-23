Словакия – Испания: онлайн-трансляция матча Евро-2020
Испания в последнем туре группового этапа Евро-2020 пробивается в плей-офф в поединке со словаками. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч Словакия – Испания стартует в 19:00 по киевскому времени. Прямая трансляция – на телеканале и "Футбол 1". Онлайн игру можно посмотреть на платформе oll.tv. Текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
Стартовые составы команд
Словакия: Дубравка – Пекарик, Шкриньяр, Шатка, Губочан – Куцка, Громада – Гараслин, Хамшик, Мак – Дуда.
Запасные: Куцяк, Родак, Вальент, Грегуш, Вайсс, Суслов, Бенеш, Грошовски, Ганцко, Дюриш, Лоботка, Косчельник.
Испания: Симон – Аспиликуэта, Гарсия, Ляпорт, Альба – Коке, Бускетс, Педри – Морено, Мората, Сарабия.
Запасные: Де Хеа, Санчес, Пау Торрес, Льоренте, Алькантара, Ферран Торрес, Гайя, Родри, Руис, Ольмо, Траоре, Оярсабаль.